“Don, qui serve la fibra per lavorare e studiare”: così il parroco della Valdegola scrive anche al ministero

Lo aveva promesso ai “suoi” ragazzi, assicurandogli che si sarebbe impegnato per qualsiasi loro bisogno. E le richieste non si sono fatte attendere per il nuovo pievano della parrocchia di Santa Maria in Valdegola, don Simone Meini, da poco a San Miniato. “Dato che ci hai chiesto di che cosa abbiamo bisogno, porta la fibra in Valdegola” è stata la richiesta dei giovani. Una cosa mica da nulla: il tema delle infrastrutture digitali nelle zone collinari di San Miniato è la questione che da alcuni anni affligge abitanti e amministrazioni. Così il parroco ha scelto di dare seguito alla richiesta e si è rivolto a tutte le autorità coinvolte: dal Comune, fino al Ministero, passando per la Regione Toscana. Con una lettera indirizzata al sindaco Simone Giglioli, alla presidenza della Regione e al ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao.

Sia chiaro, la fibra, così come una migliore copertura telefonica, non è richiesta soltanto dai giovani. È un servizio di cui avrebbero bisogno tutti gli abitanti e non per vezzo, ma per lo studio e per il lavoro, che in questo periodo in particolare è stato troppo spesso da casa . E anche le frazioni di Moriolo, Balconevisi, Corazzano, La Serra e tutte le altre località della Valdegola, seppur meno densamente popolate, ne hanno bisogno. Soprattutto nell’anno della pandemia è apparso evidente quanto sia fondamentale la connettività: basti pensare alle videochiamate con i propri malati in ospedale, l’unico modo per vederli, anche se da dietro uno schermo. Così “per amore del mio popolo” don Simone ha preso in mano carta e penna e ha alzato la voce, mettendo nero su bianco i rischi di un territorio che corre a due diverse velocità. Il rischio è che le colline, splendide da guardare come turisti, siano un territorio difficile da vivere e soggette allo spopolamento. Di seguito, il testo integrale della lettera: