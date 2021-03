Recovery Fund e scuola, a Fucecchio idee per oltre cinque milioni di euro

Il Recovery Fund ‘Next Generation Eu’, con il percorso del Piano nazionale di ripresa e resilienza che si sta rimettendo in marcia grazie al nuovo Governo, può e deve essere una grande opportunità da cogliere anche per la scuola. Per questo, ormai da mesi, i sindaci dell’Unione dei comuni Empolese Valdelsa hanno dato incarico alla Conferenza zonale per l’istruzione, presieduta dal sindaco di Empoli, Brenda Barnini e composta da tutti gli assessori alla scuola dell’Unione, di raccogliere tutti i progetti per costruire un elenco da fornire alla Città Metropolitana di Firenze che sta facendo da punto di riferimento per organizzare le richieste che arrivano dai singoli territori.

Ogni comune ha portato al tavolo le proprie istanze: progetti già messi a bilancio e presenti nel piano triennale delle opere pubbliche redatto da ogni singola amministrazione e altre idee che rappresentano le esigenze delle singole cittadine.

Ne è emerso una lista di ‘cosa da fare’: si tratta di 27 milioni e 104mila euro di scuole nuove o manutenzioni straordinarie agli edifici scolastici già presenti che gli 11 comuni hanno già inserito nel piano delle opere. A questi si aggiungono 46 milioni 381mila euro per progetti del tutto inediti che le amministrazioni comunali hanno costruito o avevano fra i loro ‘desiderata’. Il totale delle proposte vede un documento che è stata presentata alla Città Metropolitana di accesso ai fondi europei per 73 milioni 485mila euro.

Il totale deriva da questa distribuzione comune per comune: a Capraia e Limite a bilancio ci sono opere per 750mila euro, la stima di quelle proposte è di un milione e 645mila euro; a Castelfiorentino su 3 milioni 530mila a bilancio per l’edilizia scolastica ci sono 17 milioni e 766mila come prospettiva futura; a Cerreto Guidi 5milioni e 290mila già a bilancio e 1,3 milioni di opere proposte; per Certaldo 2.045.000 euro nel piano delle opere, più 4 milioni in prospettiva; Empoli vede investimenti per 8.745.000 nel piano delle opere più 8.430.000 nelle proposte; Fucecchio 4.985.000 nel piano triennale a cui si aggiungono 5.250.000 fra quelle pronte per essere progettate grazie al Recovery; Gambassi Terme pensa a un investimento da 1.4 milioni di euro; Montaione auspica l’ottenimento di risorse per 1.450.000 euro; Montelupo 570.000 euro in bilancio a cui si aggiungerebbero 5.380.000 in futuro, a Montespertoli a bilancio ci sono già 2.214.000, più progetti pensati per 12.706.000; infine a Vinci 2.500.000 nel piano delle opere più 8.590.000 euro in ottica futura.

Oltre all’edilizia scolastica la Conferenza per l’istruzione Empolese Valdelsa ha raccolto idee progettuali da parte di tutti i comuni per il contrasto alla dispersione scolastica che saranno sviluppate in progetti zonali.