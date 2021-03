In occasione della Settimana dell’Ambiente promossa in tutto il mondo da Round Table e Ladies Circle, la Round Table 76 San Miniato Fucecchio ha organizzato un’attività di pulizia nel Padule di Fucecchio, in collaborazione con l’Associazione il Padule. L’iniziativa si è svolta nel rispetto delle normative anti covid nel segno del rispetto dell’ambiente e per sensibilizzare la comunità sul tema.

“Essendo una manifestazione internazionale – spiegano – della nostra associazione, abbiamo scelto il Padule di Fucecchio un po’ per promuovere una bellissima area naturale del nostro territorio nel mondo e far conoscere di più Fucecchio ma principalmente, vista la quantità di rifiuti trovati, per sostenere l’ambiente. Nel nostro piccolo, cerchiamo sempre di mandare un messaggio: prendiamoci più cura della nostra terra, guardiamoci intorno e facciamo ciò che è nelle nostre possibilità. Ogni cosa che gettiamo, se non rimarrà lì, sarà perché qualcuno l’ha raccolta.

Foto 3 di 4







L’attività di tutela dell’ambiente proseguirà nelle prossime settimane con la vendita di uova di Pasqua, il cui ricavato servirà in collaborazione con gli altri club Round Table per l’acquisto di sea bins per la pulizia dei mari. I sea bins galleggiano in acqua di superficie e hanno la capacità di catturare fino a un chilo e mezzo di rifiuti al giorno, incluse microplastiche, mozziconi di sigaretta e altri materiali altamente nocivi per l’ambiente”.