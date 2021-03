Coronavirus, parchi chiusi anche a Montopoli Valdarno

Per ordinanza del sindaco Giovanni Capecchi, sul territorio comunale di Montopoli Valdarno è disposta la chiusura delle aree pubbliche per evitare lo stazionamento immotivato dei pedoni. L’ordinanza vale da domani giovedì 11 a domenica 21 marzo inclusi, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico.

La chiusura riguarda in particolare i soggetti che stazionano nelle aree pubbliche senza una motivazione legittima e fa in ogni caso salva la possibilità di transitare, secondo le norme già vigenti e con le motivazioni previste dalla normativa statale, sui relativi percorsi pedonali e ciclabili, nonché sulle piazze e sulle aree pubbliche. Prevede inoltre la chiusura dei parchi pubblici e di tutte le attrezzature da gioco e le panchine presenti nei parchi del territorio comunale, il divieto di consumo di cibi e bevande da asporto in tutte le aree pubbliche del territorio.

“Tali misure – spiega il sindaco – sono necessarie a fronte di un marcato peggioramento della diffusione del contagio da covid 19. Verrà inoltre garantito il posizionamento di adeguata segnaletica di chiusura e divieto di utilizzo nei parchi ove siano presenti attrezzature da gioco e le panchine. Gli effetti dell’ordinanza cederanno di fronte a eventuali ulteriori successivi provvedimenti assunti dal Presidente della Regione Toscana. L’inottemperanza a queste misure prevede una sanzione pecuniaria amministrativa tra 400 e mille euro“.