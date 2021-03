Sono arrivate insieme all’appuntamento col vaccino contro il coronavirus, nei locali della Pubblica Assistenza di Montopoli Valdarno, così come insieme hanno affrontato l’annata lunghissima e insidiosa della pandemia. Sono le due consuocere di Capanne che ieri pomeriggio 9 marzo si sono sottoposte al vaccino anticovid nell’ambito della campagna di immunizzazione riservata agli ultraottantenni. Due consuocere che vivono praticamente in coppia, sotto lo stesso tetto e che insieme totalizzano la bellezza di 184 anni in due.

Si tratta di Anna Lotti, 86 anni e Gina Franchi, classe 1923, tra le più anziane cittadine del Comune di Montopoli, che il prossimo 4 aprile spegnerà 98 candeline. Due “vecchiette”, come le chiamano affettuosamente in famiglia, che anche in questa occasione si sono fatte un po’ di compagnia dandosi coraggio a vicenda, in un evento senza dubbio insolito ma per loro importantissimo. Del resto, quando i figli hanno spiegato loro l’importanza del vaccino, le due donne non hanno avuto dubbi, convinte dell’importanza di un gesto per sé stesse e per gli altri.

“Ho resistito alla guerra – ha detto Gina ai familiari – e non ho paura di morire, ma fino ad oggi avevo paura di soffrire come tanti hanno sofferto”. In fin dei conti è stata anche un’occasione inattesa di socialità, un modo per uscire di casa dopo oltre un anno di isolamento. Un’occasione che ha incuriosito soprattutto Gina, intenta a indovinare gli sguardi di amici e conoscenti nei volti nascosti dalle mascherine. Alla fine tutto è andato bene: le due “nonne” di Capanne sono tornate a casa aspettando come ogni giorno lo scoccare delle 19 per mettersi a tavola.