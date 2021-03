Covid 19, Ema autorizza il vaccino monodose Johnson & Johnson

Ema ha approvato il vaccino Johnson & Johnson. Lo ha appena annunciato sui social il ministro della salute Roberto Speranza.

“Ora – spiega – abbiamo uno strumento in più per combattere il Covid-19. Uno strumento particolarmente utile perché si tratta del primo vaccino monodose. Manteniamo alta l’attenzione di tutte le istituzioni sanitarie, italiane e internazionali, sulla sicurezza e sulla sorveglianza. Sono i vaccini la chiave più importante per vincere la sfida contro la pandemia”.

Si tratta del quarto vaccino, dopo Pfizer, Moderna e Astrazeneca.

L’European Medicines Agency ha ritenuto l’impiego del vaccino monodose efficace e sicuro per tutte le persone al di sopra dei 18 anni. “La sicurezza e l’efficacia del vaccino – spiega Ema in una nota – continueranno a essere monitorate poiché viene utilizzato in tutta l’Ue, attraverso il sistema di farmacovigilanza dell’Ue e ulteriori studi sia da parte dell’azienda che delle autorità europee”.