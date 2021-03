Covid, a Firenze il primo caso di variante indiana

Covid, primo caso di variante indiana a Firenze. E’ stato individuato in un’infermiera che era già stata vaccinata con il siero Pfizer. La donna, che soffre di immunodepressione, ricoverata in ospedale, adesso è guarita

Sono solo 347 in casi di variante indiana in Italia, ad oggi, come confermato dall’ordine dei medici di Firenze, secondo cui i vaccini attualmente in commercio non risultano efficaci contro questa mutazione

“Le prove di laboratorio hanno dimostrato come gli anticorpi neutralizzanti che si formano a seguito della vaccinazione non riescono ad offrire protezione contro questa particolare variante – scrive in una nota il presidente dell’ordine Pietro Dattolo -. Ad ora la nostra preoccupazione maggiore deve quindi essere quella di vaccinare il maggior numero di persone, il più in fretta possibile, in modo da creare una barriera di comunità contro il virus”.