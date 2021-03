Frana in FiPiLi, la Città metropolitana: “Lavori procedono senza indugio”

“I lavori sulla strada di grande comunicazione FiPiLi nel comune di Lastra a Signa procedono senza indugio”. Così Angela Bagni, consigliera della Città Metropolitana delegata alla viabilità nelle Signe, dopo una verifica con la direzione viabilità della Metrocittà dopo la frana.

“Nei prossimi due mesi – specifica – sarà realizzata la paratia intermedia su cui sarà montato il futuro guard rail. Al termine di questa fase si dovrebbe poter utilizzare la corsia di sorpasso in direzione Firenze in modo da portare a 3 su 4 le corsie aperte nel tratto in questione.

Contemporaneamente alla realizzazione della palificata di cui sopra si comincerà ad intervenire sul nuovo muro di sostegno all’altezza di via dei Carcheri, con la possibilità di aprire definitivamente il by pass. Possibili modifiche al cronoprogramma potranno verificarsi nel caso di mutamenti nel comportamento della frana durante l’esecuzione dei lavori”.