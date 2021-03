“I vigili del fuoco non vendono merchandising”, attenzione all’inganno

Le prime segnalazioni arrivano da Castelfranco di Sotto, ma non è escluso che la cosa stia accadendo in un territorio più ampio, esteso ad almeno tutto il comprensorio del Cuoio. Persone non ancora individuate stanno telefonando nelle case per provare a vendere calendari e altri oggetti con lo scopo manifesto di finanziare i vigili del fuoco.

Il comando di Pisa, però, avverte: “Non è in corso alcuna campagna di finanziamento o vendita di riviste, calendari o altri gadget. Purtroppo, in questi giorni, alcuni cittadini hanno ricevuto richieste telefoniche da parte di ignoti che, spacciandosi per vigili del fuoco, hanno effettuato la vendita di prodotti.

Il comando non ha autorizzato iniziative di raccolta fondi anche perché il corpo nazionale dei vigili del fuoco non viene finanziato dalle vendite telefoniche o porta a porta”. Da qui l’avvertimento: “Chiunque venisse contattato e ricevesse richieste economiche a nome dei vigili del fuoco non esiti a segnalare la cosa alle forze dell’ordine”.