Il giunto del cavalcavia in FiPiLi è danneggiato, senso unico alternato sulla via delle colline per Legoli

L’ordinanza della provincia di Pisa è stata emanata per “procedere urgentemente alla delimitazione del cantiere per evitare il passaggio delle autovetture sul giunto danneggiato sul cavalcavia della FiPiLi”. Il cavalcavia è quello in direzione Ponsacco-Pontedera (al chilometro 0+300) e per provvedere ai lavori urgenti anche la strada che passa sotto, la Sp 11 conosciuta con il nome di via delle colline per Legoli subisce dei cambi di viabilità.

Dalla mezzanotte di oggi, 11 marzo, e fino al 21 marzo ci sarà il senso unico alternato sulla via provinciale, regolato da un semaforo. Inoltre, anche il limite di velocità è stato abbassato da 60 a 40 chilometri orari. Queste le modifiche in vigore per 10 giorni, salvo il caso in cui i lavori dovessero terminare prima del tempo previsto.

L’ordinanza è già stata trasmessa ai comuni interessati (Pontedera, Ponsacco, Palaia e Peccioli) e la provincia ha individuato una ditta esecutrice dei lavori.