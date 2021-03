Lavori sulla Lucchese Romana, cambia la viabilità a Fucecchio

Per consentire interventi per l’estensione della rete gas metano, sono in programma cambi della viabilità sulla Sp 15 Lucchese Romana, nel comune di Fucecchio.

L’ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze ha infatti disposto l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile o movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 chilometri orari per il restringimento della carreggiata.

Il cantiere è previsto nel comune di Fucecchio, dal giorno 15 al 28 marzo sia di giorno che di notte per consentire la predisposizione dei cantieri e lo svolgimento dei lavori.