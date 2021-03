Passeggiata nei boschi delle Cerbaie per ripulire il bosco, l’iniziativa di Italia Nostra

Una passeggiata per controllare lo stato dei boschi delle Cerbaie e per ripulire l’area dai rifiuti. Sabato 13 marzo, in occasione della giornata nazionale del paesaggio (14 marzo) l’associazione Italia Nostra organizza un’escursione aperta anche ai non soci nella Val di Rota, una zona di pregio delle Cerbaie per la presenza di alberi rari.

La partenza è prevista, al netto di ulteriori divieti legati alle misure antiCovid, alle 9,30 e l’escursione sarà guidata da Wilder Pellegrini, un esperto del territorio. L’obiettivo: verificare lo stato di pulizia e ripulire il bosco.

Per questo chi intende partecipare è pregato di darne comunicazione alla segreteria e dovrà presentarsi munito di mascherina protettiva e gel igienizzante per uso personale. Chi vuole, potrà portare con sé sacchi per rifiuti per aiutare a rimuovere eventuali rifiuti di piccole dimensioni. In caso di maltempo potrà essere valutato il rinvio e tutti i partecipanti saranno avvisati tempestivamente.