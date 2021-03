In Comune, ma da casa: nuovo servizio a Santa Croce sull’Arno

Da lunedì 15 marzo, le cittadine e i cittadini di Santa Croce sull’Arno dotati di Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, potranno usufruire di numerosi servizi comunali senza doversi recare fisicamente in Comune. Tra i servizi attualmente disponibili ci sono il rilascio di certificati da parte dell’anagrafe, il pagamento di multe e tributi, pratiche per l’edilizia, pratiche dell’ufficio Suap (per le attività produttive).

Da maggio sarà poi possibile effettuare l’iscrizione ai servizi scolastici, come mensa e scuolabus, soltanto attraverso il portale “Santa Croce online”. Per accedere al portale le cittadine e i cittadini potranno usare Spid. “Consiglio vivamente – la raccomandazione della sindaco Giulia Deidda – a tutte e tutti di fare Spid per tempo, per non doversi ritrovare senza possibilità di accesso nel momento del bisogno. Ci saranno diversi giorni per poter fare le iscrizioni ai servizi scolastici, quindi nessuno resterà senza mensa o senza scuolabus per questo. Ma è importante essere preparati, perché accedere a tutti questi servizi può far risparmiare tanto tempo e tante energie”.

L’indirizzo per accedere ai servizi di Santa Croce Online è https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1233358&areaAttiva=1. A questo link si accede anche dal menu principale del sito del Comune seguendo la voce “Santa Croce online”. Prossimamente sarà possibile ottenere l’identità digitale anche attraverso il Comune.