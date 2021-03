Pubbliche assistenze, eseguiti oltre 20mila tamponi tra empolese e comprensorio del cuoio

Non si sono mai fermate dal 4 novembre del 2020 fino a oggi le Pubbliche assistenze del comprensorio del cuoio e dell’empolese: sono 18mila 500 i tamponi molecolari eseguiti in modalità drive through, mille i tamponi domiciliari e oltre 700 i test antigenici rapidi. In totale, la cifra dei test supera le 20mila unità.

Questo il lavoro delle pubbliche assistenze di Fucecchio, Empoli, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Montopoli in Valdarno, Santa Croce sull’Arno, Castelfranco di Sotto e Limite sull’Arno. Le postazioni di drive through sono a Fucecchio in piazza Aldo Moro, a Empoli in via San Mamante e a Castelfiorentino in via 24 maggio.

Inoltre, dalla scorsa settimana, le nostre Pubbliche assistenze sono impegnate nel progetto Scuole Sicure che consiste nell’esecuzione di 25 tamponi molecolari a settimana nell’istituto superiore Enrico Fermi – Leonardo da Vinci di Empoli e nell’istituto professionale Arturo Checchi di Fucecchio.

Anche altri progetti sono al vaglio, come l’attivazione della vaccinazione di massa in collaborazione con l’Ausl Toscana centro e le istituzioni locali.