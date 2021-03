”Il ciclo non è un lusso” e Farmavaldera sconta gli assorbenti per togliere l’Iva

Un prodotto necessario per milioni di donne, ma comunque nella fascia più alta delle aliquote Iva, quella al 22 per cento, dove si trovano anche molti prodotti considerati di lusso. Per questo motivo Farmavaldera ha deciso di applicare uno sconto su tutti gli assorbenti igienici femminili in vendita nelle tre farmacie comunali gestite, a Le Melorie, Ponticelli e Santo Pietro Belvedere in modo da sterilizzare l’effetto dell’Iva.

Il governo è già intervenuto all’inizio del 2020 sulla disciplina Iva degli assorbenti igienici, portando però l’Iva dal 22 al 5 percento solo su alcuni prodotti di nicchia e più costosi degli altri, gli assorbenti compostabili e biodegradabili, allo scopo di incentivarne l’uso, ma non sulla maggioranza degli assorbenti venduti ogni giorno.

“L’iniziativa sarà continuativa nel tempo, fino alla riduzione di questa imposta da parte del governo – precisano Francesca Brogi, sindaco di Ponsacco, Arianna Cecchini, sindaco di Capannoli, Ilaria Parrella, sindaco di Santa Maria a Monte e Carla Pucciarelli, direttrice di Farmavaldera – A tal proposito vogliamo sollecitare tutte le donne a sottoscrivere la petizione on line promossa dall’associazione Onde Rosa”.