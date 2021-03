Covid19, 91 casi in una settimana a Fucecchio

Per la seconda settimana consecutiva, sono 91 i casi di positività al Covid accertati sul territorio comunale. Un numero molto alto che, al pari degli altri comuni del Comprensorio del Cuoio, ha portato Fucecchio in zona rossa nell’ordinanza emessa ieri dalla Regione Toscana.

Secondo le disposizioni ministeriali, infatti, il limite che fa scattare l’allarme sui territori è quello di 250 casi settimanali ogni 100mila abitanti. Un parametro che Fucecchio ha superato ampiamente arrivando a sfiorare quota 400. Per stare al di sotto di questo limite Fucecchio non dovrebbe superare la quota di 56 contagi alla settimana. Cosa che invece accade da tre settimane consecutive.

“Il Comprensorio del Cuoio – dichiara il sindaco Alessio Spinelli, anche nella veste di presidente della Società della Salute – purtroppo in questo momento è uno dei territori più colpiti dal Covid. Tutti e cinque i comuni registrano dati simili e molto preoccupanti. La diffusione del virus sta portando sempre più persone in ospedale tanto che tutte le strutture sanitarie che ospitano pazienti Covid (Ospedali di Empoli, Fucecchio e San Miniato) non hanno più posti disponibili. Al San Giuseppe di Empoli il nuovo reparto che è stato aperto nei giorni scorsi è già pieno. È una situazione preoccupante che si ripercuote sull’attività ordinaria rallentando diagnosi e interventi. Chiedo a tutti i cittadini di rispettare scrupolosamente le regole perché non possiamo permetterci un ulteriore aggravamento della situazione. Questa mattina ho partecipato a una riunione con la Prefettura e le forze dell’ordine per coordinare i controlli che da domani saranno più massivi sulla nostra zona. Inoltre emaneró una nuova ordinanza che vieta la consumazione di cibi e bevande in determinate aree pubbliche come pure lo stazionamento immotivato sempre su suddette aree. Le ammende per chi non rispetterà le norme vanno da 400 a 1000 euro”.

La situazione sembra invece in miglioramento per quanto riguarda la prevenzione del contagio. “Per fortuna – aggiunge il sindaco – stanno arrivando altre scorte di vaccini e a breve la campagna vaccinale cambierà decisamente marcia. Già da ieri sono state riaperte le prenotazioni per tutte le persone nate dal 1941 al 1944. Per prenotare la vaccinazione occorre andare sull’apposito sito della regione prenotavaccino.sanita.toscana.it. Fatelo, mi raccomando!”