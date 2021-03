Lavori Acque a Peccioli e Calcinaia, ecco quando

Due interventi programmati renderanno necessario chiudere l’erogazione idrica in alcune zone di Calcinaia e Peccioli.

A Peccioli, i lavori di Acque sono previsti per mercoledì 17 marzo: dalle 8,30 alle 16,30, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica lungo la strada provinciale 41 (nel tratto compreso tra le vie Bandonica e San Sebastiano), in viale Risorgimento (comprese le relative traverse) e nelle vie Carraia, Carducci, della Resistenza, delle Serre, di Bandonica, di Greta, Garibaldi, Meucci, Pellico, Poggio al Pino, Privata Bindi, Sabatini, San Sebastiano.

Contestualmente, dalle 8,30 alle 10,30, in via del Molino e a Montecchio, Fabbrica e Montelopio, si verificheranno forti cali di pressione che nelle zone più alte potrebbero causare temporanee mancanze d’acqua.

A Calcinaia, i lavori sono domani martedì 16 marzo, dalle 8,30 alle 18, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle vie Gramsci, Marzabotto, Fosse Ardeatine, Vagelli, Caduti sul Lavoro, Galilei, Morandi, Piazza Moro, Paolo Borsellino, Manzoni, Giusti, Fantozzi (nel tratto antistante via Gramsci), Lavagnini (nel tratto compreso tra le vie Gramsci e Fantozzi) e Tosco Romagnola (nel tratto compreso tra le vie Vagelli e Pascoli). Potrebbero inoltre verificarsi cali di pressione e fenomeni di torbidità nella zona sud est di Fornacette (nella zona compresa tra via Tosco Romagnola e la linea ferroviaria).

Per limitare i disagi agli utenti sarà allestito un punto di rifornimento idrico sostitutivo, tramite cisterna posizionata nella piazza di via Borsellino. Inoltre, rimarrà attivo il fontanello di via Gramsci. Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 17 marzo, con le stesse modalità.

L’intervento in oggetto rientra tra i lavori in corso per la sostituzione della condotta idrica passante lungo via Gramsci per una lunghezza di quasi un chilometro. Grazie alla nuova tubazione – che avrà anche un diametro superiore a quella esistente – si otterrà un significativo miglioramento nella qualità del servizio per gli utenti della zona, in termini di quantità e continuità, con la drastica riduzione delle perdite. Successivamente, verranno rinnovati gli allacci alle utenze private e saranno eseguiti i collegamenti alle tubazioni secondarie. Infine, trascorso il tempo necessario all’assestamento della nuova condotta, si procederà alle asfaltature definitive.