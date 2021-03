Unità d’Italia, San Miniato invita a esporre il Tricolore alle finestre

Sarà una cerimonia a porte chiuse, nel rispetto delle norme anti contagio da covid 19, senza pubblico a causa della zona rossa che coinvolge San Miniato, quella per celebrare il 160esimo anniversario dell’Unità d’Italia. Mercoledì 17 marzo alle 10, il Comune di San Miniato non rinuncia al ricordo della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera e lo fa deponendo una corona di alloro alla lapide che si trova sotto ai loggiati di San Domenico.

Saranno presenti il sindaco Simone Giglioli, il presidente del consiglio comunale Vittorio Gasparri e il consigliere delegato alla memoria Michele Fiaschi. Insieme a loro saranno presenti alcuni rappresentanti delle associazioni con i rispettivi labari.

“Non ci è possibile – spiega il sindaco Giglioli -, purtroppo, celebrare questa ricorrenza così importante, insieme ai ragazzi delle scuole e ai nostri cittadini. Le condizioni in cui siamo costretti dalla terza ondata ci impongono una cerimonia sobria e chiusa al pubblico. Ma non ci rinunceremo. Faremo un momento solenne alla lapide che ricorda proprio i giorni dell’Unità perché la nostra storia vede in questo passaggio un momento cruciale che ci racconta ciò che siamo oggi. Per questo mi piacerebbe che, il 17 marzo, tutti i cittadini esponessero il tricolore alle loro finestre, un gesto per dimostrare che ci sentiamo vicini e che, unendo le forze, possiamo affrontare e sconfiggere il virus, un nemico subdolo che ci ha costretto a modificare i nostri comportamenti e mettere al primo posto la tutela della salute, un bene prezioso che siamo impegnati a salvaguardare”.