Un tempismo quasi beffardo quello della burocrazia fatta di uffici e autorizzazioni: a poche settimane dal crollo della passerella sul collettore a Ponticelli nel comune di Santa Maria a Monte arriva il permesso di costruire per Unicoop Firenze la seconda passerella prevista per la frazione, quella sull’Antifosso di Usciana che sorgerà a fianco del ponte.

L’opera, prevista nell’accordo tra Unicoop e il Comune, sarà finanziata dalla cooperativa e servirà per mettere in sicurezza la viabilità e i pedoni della frazione. Una struttura strategica che avvicina gli abitanti di Ponticelli al punto vendita e risolve molti dei problemi della frazione.

Foto 3 di 7













Il ponte ciclo pedonale, che si inserisce tra i Progetti di innovazione urbana (Piu), sorgerà lungo la via Francesca sud. La conferma arriva da Unicoop Firenze: “Unicoop – dicono dalla cooperativa – farà la passerella. Per i tempi, verrà fatta a breve la gara d’appalto e poi inizieranno i lavori per la costruzione”.