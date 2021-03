Campagna vaccinale, il Poteco è a disposizione

Il Polo tecnologico conciario di Santa Croce sull’Arno aderisce all’iniziativa di Confindustria e mette i propri spazi a disposizione nell’ambito del piano nazionale delle vaccinazioni anti covid 19. La scelta si inserisce nel dialogo tra Governo e Commissario Straordinario per la gestione dell’emergenza che porterà all’elaborazione dei protocolli per le vaccinazioni ad opera della gestione commissariale straordinaria. In questo contesto Confindustria sta procedendo a individuare su tutto il territorio nazionale spazi aziendali che potrebbero ampliare la rete dei luoghi dove svolgere operazioni di vaccinazione. Il Poteco ha dato la sua disponibilità che sarà valutata in base ai protocolli definitivi che saranno fissati dalle autorità competenti.

“Nella disponibilità del Polo Tecnologico – dice Giulia Deidda, presidente Poteco – c’è la volontà del distretto, che nel Poteco trova una sua concreta espressione, di dare un ulteriore contributo in questa fase di lotta alla pandemia che resta assai delicata e in cui sappiamo quanto sono importanti gli sforzi di tutta la comunità. Dal gesto del singolo ad iniziative più ampie che coinvolgono intere categorie di persone, ognuno deve continuare a fare la sua parte. La disponibilità del Poteco va proprio in questa direzione”.

Diversi gli elementi di dettaglio da cui può dipendere la possibilità di ospitare o meno la vaccinazione, dai requisiti dei locali alle categorie di soggetti da vaccinare negli spazi aziendali sino alla disponibilità di personale sanitario. “Ogni singolo contributo – aggiunge l’Ad Luca Tempesti – alla lotta alla pandemia è prezioso e ci auguriamo che il Polo Tecnologico, nel caso la sua disponibilità venga accolta, possa essere utile alla causa agevolando la vaccinazione anche per le imprese del distretto sia per i suoi spazi esterni che per la sua posizione rispetto al tessuto industriale”.