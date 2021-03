Lavori Acque a San Miniato, le vie interessate

Sono necessari lavori sulla rete idrica nel comune di San Miniato. Per questo, lunedì 22 marzo dalle 8,30 alle 14,30, i tecnici di Acque dovranno sospendere l’erogazione idrica in alcune vie.

In via Serra sarà interrotta nel tratto compreso tra i civici 1–39 e 2-72, XXIV maggio nel tratto compreso tra i civici pari 24–36 e nel tratto iniziale di via Mugnana e Scorno. Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a martedì 23 marzo con le stesse condizioni.