Un gioco per rilanciare il turismo in Toscana: il concorso per le idee migliori

Innovare l’esperienza turistica e attrarre nuovi segmenti di turisti sfruttando le potenzialità e la capacità di coinvolgimento della gamification e delle tecnologie digitali. Questa è la sfida proposta dalla Call for Digital Tourism Ideas: l’iniziativa promossa dalla Fondazione ISI per l’innovazione e lo sviluppo imprenditoriale di Pisa e dai partner europei del progetto Turisico, per raccogliere idee e proposte per rilanciare il turismo. Fino al 30 aprile tutti i soggetti interessati potranno presentare la propria idea innovativa per unire turismo e gioco, mondo fisico e mondo digitale.

Il prossimo martedì 23 marzo dalle 16, si terrà il webinar di presentazione, tramite piattaforma Zoom, della “Call for Digital Tourism Ideas”: il bando che mira ad individuare una soluzione di gamification per accrescere l’attrattività delle destinazioni turistiche. Durante il webinar interverrà anche Fabio Viola, game designer e uno dei massimi esperti mondiali di gamification, che fornirà ai partecipanti preziosi suggerimenti su come presentare la propria idea.

La gamification, ovvero l’integrazione di elementi e dinamiche tipiche dei giochi in contesti non ludici, permette di aumentare il coinvolgimento delle persone nello svolgimento di determinate attività e di promuovere l’adozione di comportamenti virtuosi, grazie al divertimento generato dal gioco. Un numero crescente di progetti e di iniziative sta applicando con successo questo innovativo paradigma, anche nell’ambito della promozione turistica e della fruizione dei beni culturali e paesaggistici, attraverso lo sviluppo di giochi e applicazioni finalizzati e rendere unica l’esperienza turistica.

Alla luce di questi risultati, il progetto Turisico ha lanciato la Call for Digital Tourism Ideas, con l’obiettivo di individuare una soluzione di gamification innovativa e originale in grado di accrescere l’attrattività delle destinazioni turistiche delle regioni della Toscana, della Liguria, della Corsica e della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, valorizzandone non solo le ricchezze culturali e paesaggistiche, ma anche il tessuto imprenditoriale. Il miglior progetto verrà finanziato con 12mila euro da impiegare per la sua implementazione e diventerà parte integrante dell’offerta turistica dei territori coinvolti nel progetto Turisico.

Possono partecipare alla Call sia le imprese che le persone fisiche, individualmente o in team, inviando le candidature entro il 30 aprile 2021. I 5 migliori progetti, valutati da un Comitato di esperti di turismo e gamification, potranno accedere alla fase finale, nella quale i finalisti si sfideranno in una “Pitch Competition”, che decreterà un solo vincitore. La Call for Digital Tourism Ideas è un’iniziativa gestita da Fondazione ISI, Capofila del Progetto TURISICO, in collaborazione con i suoi partner italiani e francesi: la Camera di Commercio e dell’Industria della Corsica, la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico e Toulon Var Technologies Innovation. Tutte le informazioni sulla “Call for Digital Tourism Ideas” e le indicazioni per partecipare al webinar di presentazione sono disponibili sul sito: www.fondazioneisi.org