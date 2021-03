Un uovo di Pasqua per sostenere il Nuovo ospedale dei bambini

Un pensiero dolcissimo per una Pasqua solidale. L’Irccs Fondazione Stella Maris e Angiolini rinnovano la collaborazione, all’insegna della solidarietà e lanciano l’iniziativa benefica pasquale dedicata alle famiglie, ai cittadini e a quanti in Toscana desiderano sostenere il Nuovo Ospedale dei Bambini di Pisa.

Angiolini, casa della cioccolateria Toscana con sede a Pontedera, oltre a dedicare ai donatori e ai dipendenti dell’Irccs Fondazione Stella Maris un buono sconto esclusivo sull’assortimento di uova di Pasqua realizzate con le migliori materie prime e cacao di primissima scelta, compie un importante gesto solidale. Una quota del valore di ogni uovo venduto andrà in donazione per il Nuovo Ospedale dei Bambini che l’Irccs Fondazione Stella Maris attende di costruire nell’area di Cisanello a Pisa. Ampia la scelta di Uova Pasquali (da Genesi, a Vento, a Seta e tante ancora fino al classico Buona Pasqua) il cui prezzo va da 22 a 45 euro.

“L’iniziativa solidale di Angiolini ci rende felici – sottolinea Giuliano Maffei, presidente dell’Irccs Fondazione Stella Maris – perché, nonostante cada in un periodo non facile della nostra vita, conferma la vicinanza e il sostegno delle migliori forze produttive e artigianali del nostro territorio. Si rafforza la collaborazione con la Casa della Cioccolateria Toscana, nata grazie alla sapienza del maitre chocolatier Giovanni, di suo figlio Alex e di una famiglia che ha pensato a una iniziativa etica a favore del progetto dell’Irccs Fondazione Stella Maris”.

“Angiolini è da sempre vicina ai bambini e ai ragazzi che hanno bisogno – commenta Alex Angiolini -. Dopo la bella esperienza di Natale abbiamo voluto rinnovare la collaborazione dell’Irccs Fondazione Stella Maris per sostenere il progetto che darà una “nuova casa” al Centro ormai all’avanguardia in Italia e in Europa. L’Uovo di Pasqua al cioccolato è il dono più bello che un bambino e un ragazzo possano ricevere. Grazie a questa iniziativa è possibile donare un sorriso a loro e ai bambini dell’Irccs Fondazione Stella Maris. Anche se la pandemia ci rende tutti un po più lontani, pensiamo che il cioccolato ci faccia sentire vicini e coccolati”.

Per aderire basta comprare le uova in negozio o contattando Angiolini su Facebook, che garantisce la consegna in tutta la Toscana.