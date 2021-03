Associazione pendolari: “Zone rosse, serve ristoro o proroga validità degli abbonamenti”

Zone rosse, didattica a distanza e smart working: l’associazione pendolari chiede alla Regione di individuare soluzioni per aiutare le famiglie .

“Come associazione pendolari, questa mattina abbiamo scritto alla Regione per richiedere il ristoro o la proroga della validità degli abbonamenti ferroviari e Tpl del mese di marzo, a causa dell’istituzione delle zone rosse locali, che hanno modificato la quotidianità dei pendolari ed in particolare per gli studenti che svolgono le lezioni da remoto – in didattica a distanza e per i lavoratori alcuni si ritrovano con l’esercizio chiuso altri invece in smart working”.

“E’ necessario quindi – prosegue l’associazione – individuare alcune soluzioni per aiutare le famiglie e gli utenti che abitano all’interno di un comune o di una provincia che si trovano in zona rossa e che hanno acquistato regolarmente il titolo di viaggio, anche se dal punto di vista tecnico sia più difficile rispetto ai precedenti ristori a causa dei lockdown regionale e nazionale”.