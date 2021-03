Coronavirus, chiusa la scuola primaria di Cerretti

“In accordo con il dipartimento d’igiene della nostra Usl abbiamo convenuto di chiudere la scuola primaria di Cerretti in quanto 2 classi erano già state poste in quarantena nei giorni precedenti ed è notizia di ora la terza classe da mettere in quarantena”. La comunicazione arriva da Ilaria Parrella, sindaco di Santa Maria a Monte, dopo l’aumento dei contagi.

“Si ritiene opportuno – ha spiegato Parrella – chiudere in misura precauzionale tutta la scuola essendo in quarantena 3 classi su 5. L’Usl procederà a fare i tamponi già domani mattina ai ragazzi. Il Comune sarà a disposiziione per collaborare con Usl e scuola.

Per quanto riguarda il colore da attribuire al nostro comune siamo in attesa delle decisioni della Regione per la nostra area. Sarà nostra cura aggiornarvi appena avremo notizie in merito”.