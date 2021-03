Vaccinazioni Covid, anche gli spazi dei Circoli a disposizione

“Ringrazio di cuore il Consorzio Conciatori di Ponte a Egola e il Poteco di Santa Croce per aver aderito all’appello di Confindustria, oltre ai circoli Arci del territorio, che hanno messo a disposizione i propri spazi come punto per le vaccinazioni”. Il sindaco di San Miniato Simone Giglioli apprezza la disponibilità al reperimento di nuovi spazi e auspica che l’approvvigionamento dei vaccini sia quanto più tempestivo possibile.

“Dopo l’annuncio del via libera ad AstraZeneca anche in Toscana – precisa il sindaco -, adesso è il momento di cambiare passo e di puntare ad una distribuzione capillare dei vaccini. Secondo quanto indicato dalla Regione, la capacità possibile della nostra macchina organizzativa è di un milione di vaccini al mese, per questo è importante farsi trovare pronti con spazi adeguati, perché quando inizieranno le vaccinazioni di massa ce ne sarà bisogno: più vaccini arrivano e più rapidamente potranno essere somministrati”.