L’hanno portata a casa quando Aurora aveva solo 8 anni e da allora non si sono mai separate. Oggi Furby ne ha 21 e Aurora 29: sono cresciute insieme e ne hanno passate delle belle. Quella di Furby è la storia di una gattina che nella sua lunga vita (21 anni) ha ricevuto tanto amore. Ha lottato come un leone tra la vita e la morte e oggi 20 marzo, Furby è morta, portandosi dietro un pezzo di cuore di Aurora, che ha scelto anche così di accompagnarla nel suo ultimo viaggio.

Anche come storia bella in giorni in cui i gatti sono stati vittime di brutti episodi, quello che questa famiglia ci ricorda è che gli animali (uomo compreso) hanno bisogno di amore e cura, non certo di essere presi di mira da qualche malintenzionato che li avvelena o gli spara con una pistola a pallini, come purtroppo è successo recentemente a Santa Maria a Monte (leggi qui). “Per me è come una sorella – racconta Aurora di Ponte a Cappiano – e per mia mamma è come una seconda figlia: ci ha dato tanto, chi non ha mai avuto animali non può capire”.

Da qualche tempo Furby non stava molto bene e quando i suoi familiari l’hanno portata nella clinica veterinaria, anche i dottori sono rimasti sbalorditi per l’età raggiunta: non capita spesso, evidentemente. “È cieca – spiega Aurora -, le abbiamo fatto fare le analisi del sangue e la radiografia e abbiamo visto che aveva delle macchie sul fegato, non si capiva se era un tumore o meno. Sicuramente era molto dimagrita. Potevamo operarla ma avevamo paura che fosse troppo debole per reggere l’operazione. Ha avuto anche problemi alle gambe e non riusciva a stare in piedi”.

Ma 21 anni per un gatto sono davvero tanti. In passato è stata una gattina anche molto vivace. Con la sua famiglia, composta oltre che da Aurora anche dal compagno Alessandro e dalla mamma Laura, ha anche fatto un trasloco, da Santa Croce a Fucecchio. Il segreto per una vita così lunga? “Amore, solo tanto amore – ha risposto con certezza Aurora –. Tutto ciò di cui hanno bisogno sono amore e attenzioni, ma la ricompensa che restituiscono in cambio è enorme”.