E’ iniziata ieri (20 marzo) e si completerà oggi la demolizione della passerella a Ponticelli di Santa Maria a Monte dopo il cedimento di poco più di un mese fa.

I tecnici e gli operai stanno effettuando le operazioni per la rimozione della passerella dall’alveo del collettore per evitare che le parti della struttura possano ostruire il corso d’acqua o che si possono staccare porzioni della struttura rovinata e creare pericoli per la pubblica incolumità.