Lavori alla rete elettrica, interruzioni del servizio a Santa Croce

Domani (22 marzo) dalle 13,30 alle 17,30 l’energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sulla rete a Santa Croce sull’Arno.

Nello specifico saranno interessate le seguenti strade: via provinciale francesca sud da 54/a a 56, 60b, 49, 49b, da 49d a 57, da 61 a 63, 67; via di Ripa da 1 a 7, da 11 a 13; via Manzoni 2, da 8 a 10, 7; via Copernico da 14 a 16; via Marconi da 2 a 10.