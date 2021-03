Negli ultimi tre mesi, grazie all’impianto di videosorveglianza, la polizia municipale di Castelfranco di Sotto ha individuato 4 persone intente a gettare rifiuti in aree pubbliche a Montefalcone. Per ognuno di questi è scattata una sanzione di 500 euro. Durante i controlli sul territorio è stata inoltre individuata e rimossa, per il successivo avvio alla demolizione, una carcassa di vettura lasciata abbandonata nel parcheggio della vecchia zona industriale di via 1 Maggio angolo via dei Tavi a Castelfranco di Sotto. Al proprietario è stata elevata una sanzione di 1.666 euro.

“Nonostante – spiega il sindaco Gabriele Toti – in questo periodo di emergenza sanitaria l’impegno della Municipale si stia concentrando sul monitoraggio del rispetto delle normative anti contagio prosegue l’attività anche su altri versanti e continua incessante il contrasto all’abbandono dei rifiuti. In materia ambientale e non solo, sono inoltre partiti anche controlli sui pagamenti non effettuati”.

Nelle ultime settimane sono state emesse 26 ingiunzioni di pagamento nei confronti di persone che non avevano provveduto al pagamento di sanzioni amministrative elevate a loro carico su materie diverse dal Codice della Strada. Nello specifico: 15 ordinanze sono state emesse per violazioni legate alla materia ambientale, 4 per violazione delle normativa inerenti la tenuta e condotta dei cani, mentre le altre 7 hanno riguardato altre materie, generalmente legate al commercio e alla somministrazione di alimenti e bevande. L’importo totale ingiunto ammonta ad oltre 19mila euro.