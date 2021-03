Il sindaco risponde, prima ai lettori de Il Cuoio in diretta

Oggi lunedì 22 marzo, il comprensorio del Cuoio ha iniziato la sua seconda settimana in zona rossa. Questa volta, insieme anche agli altri comuni della Società della Salute, 15 in tutto tra Valdarno Inferiore ed Empolese Valdelsa. Tra numeri del contagio da coronavirus, novità e prospettive, stasera il sindaco di San Miniato Simone Giglioli risponderà in diretta alle domande dei cittadini.

Come ormai fa da diverso tempo, in qualche modo spostando il ricevimento del sindaco all’esterno e in una piattaforma più ampia e che, da oggi, si amplia ancora di più: questa volta il sindaco sarà in diretta anche su IlCuoioinDiretta.it. E risponderà per prime alle domande dei nostri lettori, che potete inviarci da subito e fino alla diretta delle 21,30 alla mail redazione@ilcuoioindiretta.it o su whatsapp, al numero 328 0149569.