Lavori di Acque a Ponsacco, giovedì servizio sospeso fino alle 16,30

Giornata di lavori sulla rete di distribuzione dell’acqua potabile giovedì 25 marzo prossimo a Ponsacco. Gli operai di Acque spa seguiranno vari lavori sulla rete idrica nel comune dalle 8,30 alle 16,30. Per questo si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in via dei Panieracci, via di Gello Est, via delle Mimose, via delle Rose, via Melorie e via di Gello (nel tratto compreso tra le via Colombo e via Baracca)

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento verrà rinviati al giorno successivo, ovvero a venerdì 26 marzo con le stesse condizioni.

Per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde di Acque 800 983 389.