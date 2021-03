Lavori Enel a Ponte a Egola, alcune vie senza corrente

Domani martedì 23 marzo i tecnici di Enel Distribuzione saranno impegnati in lavori sui propri impianti a Ponte a Egola di San Miniato. Lavori che, per motivi di sicurezza, devono essere fatti di giorno e staccando la corrente elettrica.

Per questo, dalle 9 alle 16, sarà interrotta l’energia elettrica in alcune vie di Ponte a Egola. Ecco quali: via Gramsci (numeri 184, 190, da 236 a 240, 244, 250, 153, 157, 161, 165, 208, 210, 212, 214, 216, 228), via Curiel (1, da 17 a 21/a, da 8 a 10, 16, da 20 a 22, 24b) e via Calamandrei 3.

In questo lasso di tempo, la corrente potrebbe tornare a tratti ma per poi mancare di nuovo. Si ricorda quindi di non usare ascensori o elettrodomestici fino al completo ripristino del servizio.