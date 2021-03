Rifiuti, “Le difficoltà della Geofor non sono giustificazione valida ai disagi dei cittadini”

“Il nostro primario interesse resta quello di garantire al comune di Santa Maria a Monte una raccolta differenziata valida ed efficiente e per ottenere questo risultato non escludiamo nessuna opzione di intervento”. Lo sottolinea l’assessore all’ambiente Elisabetta Maccanti che invita “tutti cittadini a proseguire nel percorso verso i rifiuti zero con lo stesso impegno che hanno dimostrato in questi anni, segnalando ritardi o disservizi direttamente alla Geofor o al comune e rimanendo consapevoli che l’Amministrazione continuerà a ricercare soluzioni sempre più efficienti e appropriate per il bene del territorio e gli interessi dei suoi cittadini”.

L’amministrazione comunale, ci tiene a precisare Maccanti, “fin dal suo primo insediamento, si è sempre occupata con attenzione e particolare premura del tema della raccolta differenziata e della tutela dell’ambiente. Grazie alle azioni poste in essere e all’impegno dei cittadini siamo riusciti in poco tempo ad ottenere un livello di raccolta differenziata all’83% e una diminuzione ragguardevole del costo in bolletta sia per le utenze domestiche che per le non domestiche.

La notevole efficienza dell’azione di governo è stata in gran parte dovuta al sistema di gestione dei rifiuti presente sul nostro territorio che integrava l’attività svolta da Geofor con quella direttamente gestita dal comune. Tale sistema integrato, che aveva dimostrato significativi vantaggi per i cittadini, è stato di recente ‘rivoluzionato’ in virtù di scelte provenienti da organismi di governo superiori. L’amministrazione ha sempre evidenziato che tali scelte dovevano necessariamente essere coerenti agli interessi dei cittadini di Santa Maria a Monte.

Il nuovo sistema centralizzato a nostro parere finisce infatti per pregiudicare la realtà del territorio, privando l’amministrazione del controllo diretto sulla raccolta e sulla gestione degli eventuali disservizi. Ci siamo fatti fin da subito parte diligente nell’evidenziare quelle che sarebbero state le possibile lacune della nuova gestione, rilevando le specificità territoriali di Santa Maria a Monte”.

Tanto che l’assessore all’ambiente, la sindaco e i tecnici comunali dipendenti hanno più volte incontrato i rappresentanti politici e tecnici della Geofor, “riferendo loro dei numerosi disservizi e delle lamentele, quasi quotidiane, dei cittadini. In tali occasioni, l’amministrazione ha in particolare insistito affinché l’azienda si impegnasse a garantire una presenza costante dello stesso personale addetto al territorio e la possibilità per l’amministrazione di segnalare i disservizi e di intervenire direttamente e nell’immediatezza per risolverli.

L’Amministrazione ha così ottenuto in prima battuta un canale diretto per le segnalazioni in modo da poterle segnalare a Geofor. Tuttavia non siamo ancora soddisfatti. L’interlocuzione con la società in questo momento verte sulla possibilità di disporre in via diretta e autonoma di un servizio che consenta al comune non solo la segnalazione del disservizio ma anche un vero e proprio pronto intervento.

A nostro parere, addotte difficoltà organizzative della Geofor non possono oggi più costituire una giustificazione valida per i disagi dei nostri cittadini. L’Amministrazione negli incontri con Geofor ha ribadito che effettuerà un controllo attento e scrupoloso sulle modalità della raccolta non essendo disponibile a tollerare ulteriori inefficienze”.