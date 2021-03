Vicopisano, il figlio è positivo: sindaco in quarantena

Da oggi 23 marzo, il sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci è in quarantena. La misura si è resa necessaria in seguito alla positività al covid 19 del figlio Alberto, la cui classe dell’istituto comprensivo Ilaria Alpi è già in quarantena. Ha fatto un tampone e che al momento è negativo.

Continuerà durante la quarantena la sua attività, in primis il consiglio comunale per l’approvazione del bilancio che ci sarà domani, mercoledì 24 marzo alle 18, facendo anche il ricevimento tramite videoconferenza e restando comunque raggiungibile tramite i consueti canali.

Anche il consigliere e capogruppo di maggioranza Alessio Ferrucci ha fatto sapere di essere positivo al covid 19, avendo ricevuto la mattina del 22 marzo il risultato del tampone e di essere in auto quarantena dal momento in cui è venuto a conoscenza del contatto stretto con una persona positiva. Anche il consigliere Ferrucci proseguirà la sua attività da casa e resta raggiungibile agli stessi canali di sempre.