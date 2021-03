Lavori Acque a Santa Croce sull’Arno, San Miniato ed Empoli

In questi giorni, i tecnici di Acque sono al lavoro sulla rete idrica dei comuni di Santa Croce sull’Arno, San Miniato ed Empoli. Per consentirli, sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua in alcune vie e strade.

I lavori sulla rete idrica di Santa Croce sull’Arno iniziano stasera 24 marzo alle 22,30 e proseguono fino alle 6,30 di domani giovedì 25 marzo: in questo periodo sarà sospesa l’erogazione idrica in tutto il capoluogo. Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento sarà rinviato alla notte tra giovedì 25 e venerdì 26 con le stesse modalità.

I lavori nel comune di San Miniato riguardano la Catena: l’erogazione idrica sarà sospesa giovedì 25 marzo dalle 8,30 alle 13,30 in via Montanelli (nel tratto compreso tra i civici 1-23 e 16-20), in Viucciolo della Fortuna (nel tratto compreso tra i civici 34-58) e in piazza 2 giugno. Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì 26 marzo con le stesse modalità.

I lavori, infine, sulla rete idrica nel comune di Empoli sono previsti per giovedì 25 marzo, dalle 8,30 alle 14,30. L’erogazione idrica sarà sospesa nelle vie Carducci (nel tratto compreso tra i civici 2-24 e 1-19) e Bisarnella (tra i civici 2-32 e 11-15).