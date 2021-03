Rifiuti, Centro raccolta come i parchi: “Chiuso per evitare assembramenti”

L’obiettivo resta quello di evitare assembramenti, in particolar modo nelle aree pubbliche. Per questo, con ordinanza sindacale, il comune di Montopoli Valdarno ha deciso di chiudere il centro comunale per la raccolta rifiuti per tutto il periodo in cui permarrà la zona rossa e a partire da ieri 23 marzo.

L’evoluzione dei contagi, infatti, preoccupa il sindaco “anche alla luce della propagazione di nuove varianti che rendono incerte le future conseguenze determinate dalla veloce diffusione del virus”. Specie perché “Nel territorio comunale continuano a verificarsi diffusi fenomeni di assembramento di persone intente a consumare cibi e bevande ignorando pericolosamente tutte le regole di prevenzione e sicurezza

stabilite”.

Nell’ottica di adottare misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini, quindi, anche questa area comune è stata chiusa, al pari delle altre aree pubbliche come i parchi, così da “evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a specifiche esigenze o a uno stato di necessità” e tenuto conto che “non è possibile garantire che l’accesso al pubblico a parchi e giardini avvenga nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di interpersonale di almeno un metro”.

Su tutto il territorio comunale, comunque, restano attivi i servizi del porta a porta, ritiro domiciliare di sfalci e potature e ritiro domiciliare di ingombranti.