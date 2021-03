Sosta e mobilità, le misure di Pontedera per resistere alla crisi da covid 19

Tra proroghe delle misure in vigore e nuove introduzioni, il comune di Pontedera ha adottato un nuovo piano di mobilità e sosta con ordinanza di oggi 24 marzo.

Dal primo aprile al 31 maggio, nel territorio del capoluogo sarà in vigore la riduzione del 50% delle tariffe degli stalli blu che si trovano nelle zone B del territorio comunale (in foto) e saranno prorogati il sistema sperimentale finalizzato alla sosta di cortesia nelle aree già individuate all’interno della zona A (Piazza Martiri della Libertà e Piazza Caduti divisione Acqui Cefalonia e Corfù), le disposizioni in merito alla possibilità dei titolari dell’abbonamento riferito alle zone A e B di sosta negli stalli in una porzione definita di piazza della Concordia e di piazza Gronchi, della riduzione del 50% degli abbonamenti per titolari di partita Iva (commercianti e professionisti).

Confermata, inoltre, la sospensione temporanea dei servizi di mobilità condivisa, bike e car sharing, in ragione dei particolari accorgimenti di sanificazione necessari al contrasto del contagio da coronavirus.

Misure che, spiega l’ordinanza, “hanno contrastato con pertinenza ed efficacia i disagi e gli effetti negativi del persistere delle misure restrittive causate dall’emergenza epidemiologica da Sars Cov 2 in materia di mobilità e di sosta, riuscendo a sostenere e supportare complessivamente il tessuto economico e civico di Pontedera nel percorso di resilienza”.

Le riduzioni tariffarie hanno anche tuttavia “manifestato nei mesi di vigenza una riduzione della rotazione dei veicoli e il conseguente irrigidimento delle occasioni di sosta con ciò riducendo la fruibilità delle aree di parcheggio potenzialmente più idonee alla sosta breve e alle funzioni di servizio del centro commerciale naturale”.