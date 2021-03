Un defibrillatore per la scuola di Orentano, il dono del Rotary

Oggi 24 marzo l’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci di Castelfranco di Sotto ha ricevuto una donazione: un nuovo defibrillatore automatico portatile che sarà installato nella scuola di Orentano. A regalare all’istituto questo apparecchio “salva vita” per il soccorso dei bambini e del personale docente, è stato il Rotary Club di Castelfranco di Sotto e Valdarno Inferiore.

La consegna del defibrillatore, nel rispetto delle norme vigenti anti contagio da coronavirus, è avvenuta in un incontro tra il presidente del Rotary castelfranchese Daniele Campani, il dirigente scolastico Sandro Sodini e il sindaco di Castelfranco Gabriele Toti. Insieme alla donazione dell’apparecchio, è prevista anche una formazione del personale incaricato per il corretto utilizzo del defibrillatore.

Questo macchinario andrà a sostituire quello al momento presente nella scuola di Orentano. “Ringrazio molto – ha detto il dirigente scolastico Sandro Sodini – il Rotary Club per il gesto di vicinanza e sensibilità verso la comunità scolastica. La scuola deve essere un luogo sicuro ed è bello che le associazioni vogliano contribuire alla salvaguardia e al benessere dei nostri ragazzi”.

“Anche in un periodo così particolare – ha aggiunto il sindaco -, questi momenti di solidarietà ci ricordano che siamo una grande famiglia in cui c’è ancora posto per un pensiero verso il prossimo. Mi unisco ai ringraziamenti verso il Rotary Club, sempre presente e attento alle esigenze del paese”.