Si sta svolgendo in questi giorni, anche nel Comprensorio del Cuoio, la 17esima Settimana di azione contro il razzismo, con un serie di iniziative, che quest’anno sono on line, organizzate dall’Associazione Arturo nord sud di Santa Croce sull’Arno.

Il ciclo di eventi si chiama AlterNative e punta a costruire una cultura antirazzista a partire dai concetti di identità e diversità e culminerà nel webinar “Alla scoperta della diversità tra scuola e realtà” in programma sabato 27 marzo alle 10, con gli interventi di Simohamed Kaabour, presidente del coordinamento nazionale nuove generazioni italiane, della sceneggiatrice e drammaturga Donatella Diamanti e del giornalista Domenico Guarino sulla scrittura creativa, della professoressa Materassi dell’Università degli studi di Firenze, sull’odio attraverso le parole.

Foto 2 di 2



Domani venerdì 26 marzo, invece, sempre in modalità on line, si terrà la presentazione del libro “I treni dell’accoglienza” di Bruno Madia, dopo che nei giorni scorsi a presentare i loro libri sono state anche Esperance Ripanti con il suo “E poi basta. Manifesto di una donna nera italiana” e Maria Teresa Milano con “Questo libro è antirazzista”.

Oggi, nel pomeriggio, il primo webinar in programma: “Immigrazione e coesione sociale in tempo di pandemia” con gli interventi di Francesco Paletti responsabile dell’Osservatorio diocesano sulle povertà, di Federico Oliveri ricercatore del Centro interdisciplinare Scienze per la pace dell’Università di Pisa, Michele De Vita presidente della cooperative sociale la Pietra d’Angolo, Francesca Cattaneo referente area immigrazione della SdS Empolese Valdarno Valdelsa.

“AlterNative” è organizzato dall’Associazione Arturo di Santa Croce sull’Arno, con l’adesione della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, le cooperative sociali La pietra d’angolo e Lo spigolo, iPartecipate e Start.tip. Per informazioni: info@associazionearturo.it

La 17esima Settimana di azione contro il razzismo è promossa dall’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali del Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.