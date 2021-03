In rete c’entro anch’io, raccolta fondi per sostenere gli studenti di Pontedera

La Tavola della Pace e della Cooperazione Onlus (che annovera tra i suoi soci fondatori molti comuni tra cui quello di Calcinaia), in collaborazione con l’associazione Crescere Insieme, ha lanciato una raccolta fondi su CrowdForLife, il portale di crowdfunding di Crédit Agricole Italia. Il progetto si inserisce all’interno di Crédit Agricole for Future, la call sociale di tutto il Gruppo Crédit Agricole in Italia per sostenere progetti uniti da tematiche comuni: educazione, inclusione e riduzione delle diseguaglianze.

La raccolta fondi, dal titolo “In rete c’entro anch’io”, intende sostenere gli studenti e le studentesse dell’istituto Ipsia Pacinotti di Pontedera nel loro percorso scolastico, aiutandoli a credere in loro stessi e nel loro futuro: i fondi raccolti saranno utilizzati per dotare gli studenti più in difficoltà di 90 tablet e altri dispositivi utili per studiare online e utilizzare al meglio la didattica a distanza, oltre che per fornire il sostegno di un mediatore linguistico didattico a ragazzi di madre lingua non italiana. Saranno anche organizzati laboratori per dare l’opportunità a famiglie e insegnanti di scambiarsi opinioni, metodologie e strategie educative da condividere per il futuro dei ragazzi.

CrowdForLife nasce come punto di incontro tra enti e associazioni no profit in cerca di fondi per realizzare le proprie idee con finalità sociale e chiunque aspira a sostenere direttamente i loro progetti, anche con un piccolo contributo. Il portale segue la vocazione di prossimità e vicinanza al territorio di Crédit Agricole Italia, che ha scelto il crowdfunding come nuovo strumento capace di generare valore attraverso il sostegno a piccoli e grandi progetti. Il portale permette sia di avviare raccolte in modalità Keep It All, meccanismo per cui le donazioni vengono erogate a favore del progetto indipendentemente dal raggiungimento dell’obiettivo di raccolta, che di partecipare ad iniziative tematiche in cui vengono premiate le proposte più innovative.