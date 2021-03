Manutenzione ponti e viadotti, quasi 12 milioni per la provincia di Pisa

Il ministero delle infrastrutture stanzia altri 1,15 miliardi a livello nazionale per la manutenzione straordinaria di ponti e viadotti di competenza di province e città metropolitane. Il Mit ha infatti acquisito oggi l’intesa della conferenza Stato Città e autonomie locali con un decreto che ripartisce le risorse.

Alla Toscana spettano nel complesso 116,255 milioni. Nel dettaglio la suddivisione degli stanziamenti prevede 9,657 milioni per Massa Carrara, altri 13,987 per Lucca, 10,702 per Pistoia, 17,893 per Firenze, 7,961 per Livorno, 11,872 per Pisa, 11,39 per Arezzo, 11,647 per Siena, 12,943 per Grosseto e 8,203 per Prato.

La misura già prevista dal decreto agosto è stata rafforzata con l’ultima legge di bilancio. “La dotazione di 1,150 miliardi per il triennio 2021-23 – spiega il ministro Enrico Giovannini – dovrà essere impiegata per aumentare il grado di sicurezza e di fruibilità di ponti e viadotti sulla rete stradale gestita da Province e città metropolitane, che rappresenta oltre l’80% della viabilità extraurbana del Paese”.

Il provvedimento, specifica, “fa parte di una strategia complessiva più ampia e sistemica per aumentare la sicurezza delle infrastrutture a beneficio di tutti gli utenti. Ulteriori risorse potranno essere reperite con la nuova programmazione del Fondo sviluppo e coesione“.