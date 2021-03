Il litorale di Pisa si preparara all’estate: iniziati i lavori di manutenzione

Litorale di Pisa verso l’estate, iniziati gli interventi di manutenzione dell’arenile: opere di ripascimento a Tirrenia e spianamento delle spiagge di ghiaia a Marina.

Sono partiti la scorsa settimana gli interventi di ripascimento degli arenili nel tratto di costa al confine tra Marina di Pisa e Tirrenia. I lavori vengono realizzati dal Comune di Pisa in collaborazione con il Genio Civile Valdarno Inferiore che ha autorizzato l’intervento, e permetteranno di mettere in sicurezza un tratto di costa fortemente danneggiato dalle mareggiate.

“Dopo anni di ritardi nell’esecuzione dei lavori per la difesa e la manutenzione del litorale, che hanno creato polemiche e disagi ai fruitori delle spiagge e agli operatori del turismo balneare – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti – il Comune di Pisa si sta facendo pienamente carico delle opere di ripascimento e di rimodellazione degli arenili, con interventi finalmente eseguiti nei tempi idonei, appena al termine della stagione invernale. Per quest’estate, grazie all’accordo quadro che a gennaio abbiamo predisposto con la ditta incaricata di eseguire i lavori a Marina e grazie alla collaborazione con il Genio Civile per l’intervento di Tirrenia, siamo in grado di assicurare il termine dei cantieri entro i primi di maggio, così da consegnare le spiagge pronte, in tempo per l’inizio della stagione balenare. Insieme al cantiere in corso per la nuova piazza Gorgona a Marina, gli interventi di manutenzione dell’arenile sono un investimento importante, atteso dagli operatori, per rendere il litorale sempre più curato e accogliente, pronto ad intercettare il turismo interno che attendiamo per l’estate e che inizia già a dare i primi segnali di interesse”.

“Nel dettaglio – spiega l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa – i lavori di ripascimento tra Marina e Tirrenia attualmente in corso, riguardano un tratto di costa di circa 500 metri in prossimità del Bagno Lido, all’interno della cella soffolta Milano. Le lavorazioni consistono in un prelievo di materiale sabbioso al largo, nella zona di mare a circa 400 metri di fronte l’arenile, che viene poi pompato insieme all’acqua mediante dragaggio e viene fatto depositare sull’arenile esistente. Il processo, continuo e ripetuto durante le ore diurne per più giorni consecutivi, consente di ripascere l’arenile con nuova sabbia. Una volta terminato il lavoro di dragaggio, la spiaggia viene riprofilata in modo da ricreare la naturale pendenza verso la battigia, con l’ausilio di una pala meccanica. I lavori sono già a buon punto e termineranno per il mese di aprile”.

Oltre all’intervento di ripascimento, prenderanno il via dal 6 aprile le opere di spianamento delle spiagge di ghiaia a Marina di Pisa, comprese tra piazza Baleari e piazza Sardegna. I lavori vengono eseguiti per conto del Comune di Pisa dalla ditta Tognetti di San Giuliano Terme, affidataria dell’accordo quadro per la gestione dei lavori riprofilatura e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle spiagge di ghiaia. Le manutenzioni riguarderanno le quattro celle numero 4, 5, 6 e 7, in cui la ditta interverrà con i mezzi meccanici, tra cui autocarri, rimorchi, trattori ed escavatori per rimodellare i tratti di spiaggia ghiaiosa. Durante lo svolgimento del cantiere l’accesso alle aree demaniali e ai tratti di mare interessati sarà interdetto per motivi di sicurezza

Per questo secondo intervento – conclude Latrofa – come Comune di Pisa abbiamo già stanziato 50mila euro per il 2021 e di altri 50mila per il 2022. Il termine dei lavori è previsto per l’8 maggio, anche in questo caso in modo da non incidere sull’avvio della stagione balneare. Oltre a queste manutenzioni, proprio nei giorni scorsi abbiamo richiesto al Tavolo regionale di riassetto della costa un finanziamento di circa 140mila euro, come ulteriori risorse da destinare allo spianamento delle spiagge di ghiaia”.