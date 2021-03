Arte e meditazione, doppia iniziativa con il Dramma popolare

Un Dramma Popolare che davvero non si è mai fermato, come ha osservato anche monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di San Miniato, impegnato a dare speranza nel 1947, all’atto della nascita dopo le distruzioni del secondo conflitto mondiale, e oggi di fronte ai tanti dolori che affliggono gran parte dell’umanità, non ultimo quello della pandemia, ancora più distruttiva della guerra.

Come è stato possibile? Con gli strumenti che gli sono congeniali, quelli culturali, dal teatro all’arte fino alla musica. E’ quanto si è verificato nelle due ultime iniziative, la prima in collaborazione con la Fondazione Crsm, in occasione del Dantedì, la seconda in preparazione alla Pasqua in stretta condivisione con la Diocesi di San Miniato.

Nel pieno rispetto delle norme antiCovid, entrambe le proposte sono state realizzate in parte in presenza e, parallelamente, in diretta streaming così da raggiungere un pubblico ben più vasto. A Palazzo Grifoni, sede della Fondazione Csm, il professor Antonio Natali, storico dell’srte, già direttore della galleria degli uffizi, ha tenuto una conferenza di presentazione del dipinto su Dante Alighieri, opera del Bronzino, tanto da suscitare grande attenzione e interesse per la vastissima preparazione e capacità comunicative autentiche, che sempre si legano a una profonda padronanza della materia.

Sono emersi, da una parte, i forti legami del Bronzino con il Pontormo, ma anche la ricerca di uno stile artistico progressivamente più autonomo e personale. Ieri (26 marzo) il Dramma, fedele alla volontà dei fondatori di portare il teatro tra la gente, si è trasferito a San Miniato Basso, accolto nella bella Chiesa della Trasfigurazione, per una meditazione sul significato della Croce, condotta in maniera esemplare dal Vescovo Andrea Migliavacca e accompagnata dall’esecuzione dello Stabat Mater di Giovan Battista Pergolesi ispirato al Pianto della Madonna di Iacopone da Todi. Particolarmente emozionante l’esibizione di Marcella Gozzi, soprano, Ramona Gabriela Peter, mezzo soprano, del violinista Nicola Dalle Luche sotto la direzione del Maestro Fabrizio Berni. Così il Dramma Popolare, come ha affermato il presidente Marzio Gabbanini, continua nella sua opera instancabile di diffusione della cultura, ora in particolare per far sentire la propria presenza e vicinanza a fianco di chi sperimenti situazioni di difficoltà e di grande precarietà.