Matrimoni e unioni civili, il Comune cerca ville e strutture ricettive per le cerimonie

Sedi di pregio architettonico, ambientale e artistico, sedi che lascino un ricordo indelebile della giornata: è aperto il bando del comune di Empoli per la manifestazione di interesse da parte di privati con l’obiettivo di concedere, in comodato d’uso gratuito al Comune location, per esempio ville antiche o strutture ricettive.

Già nel 2017 fu pubblicato un avviso esplorativo, ma dopo tre anni quel bando è scaduto. Adesso l’ente riapre l’avviso pubblico rivolto a privati ai fini dell’istituzione di uffici separati di stato civile per la celebrazione di matrimoni civili o della costituzione di unioni civili. Luoghi belli e suggestivi che diverranno, secondo normativa, uffici separati di stato civile esclusivamente per la celebrazione di matrimoni con rito civile o costituzione di unioni civili e limitatamente al tempo di svolgimento di questa funzione.

Il bando sarà sempre aperto, quindi ci sarà sempre tempo per presentare domanda: tutte le informazioni sono disponibili nella sezione Avvisi del sito web istituzione del Comune di Empoli. Nella cittadina è già possibile dirsi ‘sì’ in altri luoghi particolari e simbolici: oltre che nel Palazzo Comunale di via del Papa, all’interno della sala della Galleria di Arte Moderna, anche al Museo del Vetro, al Chiostro e al Cenacolo degli Agostiniani; a Pontorme, la Casa del Pontormo e il Giardino dentro le Mura; a Monterappoli il Giardino della ex Scuola Collodi, lungo la via Salaiola.