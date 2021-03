Corsi di italiano online gratuiti per i cittadini stranieri del Valdarno inferiore

Sono aperte le iscrizioni per i corsi di lingua italiana gratuiti on line per cittadini stranieri dei quattro comuni del Valdarno Inferiore: Santa Croce sull’Arno, Montopoli Valdarno, San Miniato e Castelfranco di Sotto.

Le lezioni si terranno in modalità on line con un collegamento sulla piattaforma Zoom. Per informazioni e iscrizioni chiamare il segretariato sociale del Valdarno inferiore al numero 0571.389830 dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 13.

Il termine per le iscrizioni è il 9 aprile.