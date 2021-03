AstraZeneca in ritardo, Giani: “Vaccinazioni anche dopo cena per recuperare”

Le dosi, 75mila, attese per oggi 30 marzo arriveranno tra 2 o 3 giorni e la Regione Toscana si è vista costretta a rinviare le circa 19mila prenotazioni di persone nate tra il 1941 e il 1951.

“Abbiamo avuto una notizia che non avremmo voluto avere, che riguarda Astra zeneca – spiega Eugenio Giani – i vaccini previsti per il 30 marzo non arrivano oggi”.

“Faremo il possibile per recuperare i giorni ritardo e rispettare la tabella di marcia che ci siamo dati – ha aggiunto il presidente della Regione – anche ampliando l’orario delle sedute vaccinali e facendo lavorare alcuni hub fino a mezzanotte, se sarà necessario. Lo dobbiamo ai tutti i nostri cittadini che desiderano vaccinarsi”.