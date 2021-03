Pasqua, sospesi i lavori al cimitero di Santa Maria a Monte

Saranno sospesi dal 3 al 6 aprile i lavori al cimitero di Santa Maria a Monte “per consentire – come ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Maurizio Lucchesi – nel miglior modo possibile, alle persone di accedere alle tombe dei lori cari”.

Una sospensione che riguarda solo le festività pasquali. I lavori di risanamento conservativo che sono in corso nella parte più vecchia del compresso riprenderanno subito dopo le feste. “I lavori in corso – ha spiegato Lucchesi – riguardano la parte più vecchia del cimitero del capoluogo per 45mila euro e si sono resi necessari per migliorare la sicurezza del cimitero. Questa amministrazione ha investito molto e da subito sui cimiteri del territorio con interventi di ampliamento sia dei loculi che dei campi comuni.

La mancanza di manutenzione non effettuata negli anni precedenti all’amministrazione attuale ha reso necessaria la programmazione di interventi importanti nei vari cimiteri. Attualmente sono in corso i lavori al cimitero del capoluogo mentre sono già in programma lavori di manutenzione anche al cimitero di San Donato”.