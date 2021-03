“Ci hanno picchiato quasi 3 anni fa con la macchina e l’hanno tirato giù. Da allora solo tante promesse di metterne un altro ma nessuno ha fatto niente”. La protesta arriva da Valeria Manzi, una delle residenti di via Carmignano a Staffoli, nel comune di Santa Croce sull’Arno. Oggetto delle richieste della signora è l’installazione di un nuovo lampione all’incrocio con via delle Pinete, che è stato abbattuto in un incidente stradale.

“Quel lampione ci serve – racconta la residente – perché di notte qui è buio e la nostra strada non si vede. La visuale è coperta da una siepe e l’unico punto di riferimento per noi che ci abitiamo e per chi doveva girare nella strada era quel lampione accanto al casottino dell’acquedotto”. Una zona troppo buia per non avere quel lampione, secondo la donna.

Foto 3 di 5









Nessuna segnalazione ufficiale al Comune, anche se “tutti lo sanno che stiamo chiedendo quel lampione da tempo – ha continuato Manzi -. Bocciardi lo sa perché glielo dissi io già circa un anno fa: lui mi disse che l’avrebbero messo, ma a oggi ancora nulla. Mi hanno detto che era in programma insieme a via della Pace che hanno fatto a Natale, ma qui non l’hanno messo. Insomma, promesse tante, ma mantenuta nessuna”.

La questione è arrivata anche in consiglio comunale a Santa Croce sull’Arno, in un brevissimo passaggio della seduta del 27 novembre dell’anno scorso in cui il consigliere di opposizione Vincenzo Oliveri sollecitò la giunta di farsi carico della questione. L’assessore ai lavori pubblici Daniele Bocciardi rispose dicendo che la ditta che ha in carico la manutenzione dell’illuminazione avrebbe provveduto a sostituire il lampione di Staffoli insieme a quello di via di pelle a Santa Croce, anche lui “vittima” di un incidente stradale.

Durante quella discussione, il cui oggetto era una variazione al piano triennale delle opere pubbliche, prese la parola anche la sindaco Giulia Deidda: “Il lampione in via delle Pinete – disse – sarà sostituito appena saranno integrate le risorse nel capitolo delle manutenzioni. E nella variazione di bilancio appena ratificata ci sono 13.600 euro che andranno sulla pubblica illuminazione e anche l’intervento chiesto a Staffoli”.