Vaccini Covid anche in farmacia, firmato il protocollo

Vaccini anti Covid anche nelle farmacie. A dare l’annuncio è stato il ministro Roberto Speranza che ha firmato, ieri 29 marzo il protocollo con regioni e farmacisti.

“La campagna di vaccinazione – afferma – è la vera chiave per chiudere questa stagione così difficile. Facciamo un altro importante passo avanti per renderla più veloce e capillare”.

In farmacia però non si potranno vaccinare tutti: sono escluse le persone fragili e gli allergici e i farmacisti che aderiranno alla campagna vaccinale, abilitati in base a specifici programmi e moduli formativi dell’Iss, istituto superiore della sanità, dovranno avere nei loro locali requisiti precisi (lo spazio per le vaccinazioni dovrà essere esterno o comunque separato dalla farmacia, sanificato, aerato e munito di gel igienizzanti) per garantire la sicurezza e dovranno anche acquisire il consenso informato e la scheda con l’anamnesi del paziente prima di inoculare la dose.

Va da sé che le farmacie che aderiranno dovranno avere frigoriferi destinati esclusivamente alla conservazione dei vaccini.

Dopo la somministrazione è previsto un periodo di 15 minuti per monitorare il vaccinato, e se si manifestasse reazione allergica deve essere avvisato immediatamente il 118.

Alle farmacie verrà riconosciuta la cifra di 6 euro per ogni vaccinazione.